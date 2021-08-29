200萬劑輝瑞／BNT即將抵台，疫情指揮中心宣布，將提供給12至17歲學生，以及18歲以上有重大傷病的第九類民眾施打；另外也開放29歲以上民眾今起預約AZ疫苗，消息一出，引爆18、19歲族群怒火，痛罵「任何廠牌疫苗都登記了，卻什麼都打不到」，連高端都只能20歲以上，生肖屬蛇、馬、羊的年輕人慘淪疫苗孤兒，群起留言灌爆衛福部臉書。

實際到衛福部臉書粉專發現，不少網友憤怒地在貼文底下留言，「請問19歲什麼時候可以打到疫苗？高端開放20歲以上，AZ、莫德納及這次的BNT，都是以年紀大往下開放，請問我們19歲是孤兒嗎？」、「為什麼18、19歲打不到，說好的長幼有序，為什麼到19、18歲的就又變成12至17歲?」、「基本上就是蛇、馬、羊這3個生肖的人沒疫苗啦」、「19歲真的是疫苗孤兒，什麼都登記了，但永遠打不到」。

留言中更有家長表示，12至17歲的學生造冊打BNT後，「請將剩餘的疫苗留給18至19歲的孩子，這群孩子活該天生就那麼倒楣嗎？」從頭到尾都是疫苗孤兒，永遠排在最後面，「還是你們這些高官家裡沒有這些年齡層的孩子，所以沒感覺？」

指揮官陳時中昨在疫情記者會中回應，18至19歲的民眾可以打AZ或莫德納，只是現在還沒排到，做這樣的安排「非常痛苦」，因為每個年齡層都有不同需要，高年齡層的風險較高，一般國家都會從高風險族群往下打。

陳時中說，年輕族群在學校裡面有群聚風險，有些是為了需要生活努力在工作的人，有接觸較多人的風險，所以折衷、犧牲打第二劑的人，希望盡量把人口涵蓋做完整一點，以這樣的方向做努力。

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