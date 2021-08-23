位於高市本館路的鐵皮搭建檳榔攤 23日中午突傳火警，消防員冒險射水搶救，火勢撲滅，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市本館路一間鐵皮搭建的檳榔攤今（23日）中午12時40分許突然傳出火警，火勢迅速悶燒，燃燒中的檳榔攤瞬間被竄高的煙霧吞沒，畫面驚人，情況一度危急！消防局獲報，出動10車28人前往搶救，消防員冒險射水搶救，火勢在約1時25分許撲滅，所幸無人受傷，警消將調查釐清起火原因。