高市檳榔攤起火 瞬間遭濃煙吞沒 13:392021/08/23 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市本館路一家 23日中午突傳火警，濃煙瞬間吞沒燃燒建物，消防員冒險射水搶救。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於高市本館路的鐵皮搭建檳榔攤 23日中午突傳火警，消防員冒險射水搶救，火勢撲滅，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市本館路一間鐵皮搭建的檳榔攤今（23日）中午12時40分許突然傳出火警，火勢迅速悶燒，燃燒中的檳榔攤瞬間被竄高的煙霧吞沒，畫面驚人，情況一度危急！消防局獲報，出動10車28人前往搶救，消防員冒險射水搶救，火勢在約1時25分許撲滅，所幸無人受傷，警消將調查釐清起火原因。 台南顏料廠凌晨烈焰衝天際 濃煙直逼國道 灌救6小時撲滅 澎湖白沙鄉電信基地台發射塔火災 幸及時撲滅 #檳榔攤 #瞬間 #吞沒 #撲滅 #分許 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動自行車莫名起火 燒毀貨櫃屋及一名男移工手部灼傷 19:222021/08/21 社會 防疫期間邀疾管處長議會備詢 高市藍綠隔空交火 18:392021/08/18 政治 小資女機車失竊變單車通勤族 高雄警尋回失車讓她比中樂透還樂 10:172021/08/23 社會 台南顏料工廠凌晨惡火 火勢進逼國道 仁德北上匝道一度封閉 03:162021/08/21 社會 鐘點情人連結2小時5千 癡情男急買遊戲點數見本尊 約見面心碎了 13:432021/08/17 社會 花蓮市區驚傳槍響 警方連開8槍制伏毒販 11:432021/08/17 社會 高雄家具鐵皮倉庫火警 烈焰照亮夜空燒1小時撲滅 21:142021/08/21 社會 台南下營凌晨3間連棟民宅火警 住戶安全逃出 06:142021/08/19 社會 媽媽打完莫德納被告知「拿錯了」 網傻眼：瞬間被降級 13:012021/08/20 生活 國道3芎林段紅斑馬追撞工程車 車身撞爛1警1工人受傷送醫 12:002021/08/17 社會 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 社會熱門新聞 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 沒水沒電！貨櫃屋孤老死場面超淒涼 命案清理師曝未善終悲歌 - 社會 軍紀又出包 離譜上校偷搬庫房2箱戰備口糧 監視器全都錄 - 社會 OL勾已婚男同事「一周壞壞一次」 驚覺睡到「堂姊夫」 - 社會 瑪莎拉蒂遭暴怒女友漆上「渣男」 超狂影片網：寫錯字啦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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