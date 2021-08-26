68歲賴姓老翁祭拜除焚燒炷香外，偏愛再點檀香薰香，他今年3月底在客廳點香放在檀香粉即離開，豈料，檀香粉過量引燃起火延燒，波及家具及多處牆面嚴重剝落；老翁4月間改到頂樓露台拜，又因檀香粉過量再起火延燒，兩度都因鄰居及時發現通報消防隊搶救撲滅。台中地檢署檢察官認定，2度火災都是祭拜疏失引發，依放火燒毀自己所有物罪起訴。

住在台中北區的賴姓老翁平常有回收廢棄家具及木材習慣，平日拜拜除了焚燒炷香，又偏愛點檀香粉薰香。今年3月30日晚間6時許，他在住處客廳以打火機點燃炷香放在檀香粉上，就離開現場到頂樓休息，豈料，檀香粉過量引火，慢慢延燒屋內易燃物，直到隔天凌晨1時許引發火勢，老翁發現澆水企圖滅火，所幸，對面鄰居及時發現通知消防隊到場搶救撲滅。

賴翁住處客廳遭火延燒，門口處及多處水泥剝落、陽台地窗部分燒熔變形、神龕及桌面等家具被燻黑、燒毀，供佛的鍋具有明顯燃燒跡象。

老翁在客廳祭拜有起火的前車之鑑，即改到頂樓拜，他今年4月5日清晨5時40分帶檀香粉到頂樓露台，以打火機點燃炷香，再放在檀香粉上就離開現場，沒想到，又因檀香過量引燃， 8時45分延燒附近推放的木材、腳踏車及彈簧床墊等易燃物品，經鄰居發現通報消防隊到場搶救。

老翁到案時坦稱祭拜引發火災，檢察官以並無縱火證據，且2度火災現場都有焚燒炷香及檀香，認定都是祭拜疏失而導致火災，依放火燒毀自己所有物等罪起訴。