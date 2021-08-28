台中市沙鹿區27日深夜發生住宅火警，所幸無人傷亡。不過，這起火災卻在臉書社團引起熱議，原來是當地著名「檢舉達人」住家，網友瞬間湧入大批留言，紛紛揣測是不是監視器太多釀災了。經初步了解，疑似頂樓電風扇老舊造成電線走火而釀災。

台中市消防局昨天深夜11時獲報，沙鹿區中山路有住宅火警，緊急趕往現場拉水線灌救，現場為3樓RC結構建築物，屋頂臨時搭建之遮陽板，燃燒雜物面積10平方公尺。據了解，屋內頂樓電風扇因設備老舊，導致電線走火燃燒。

由於該「檢舉達人」在當地相當出名，住家設置相當多監視器，只要有人違停動不動就檢舉，附近居民質疑太過火了，十分不滿，也曾發生糾紛。

這起火警於昨天深夜發生，有網友發現後立即在當地臉書社團貼出「檢舉達人住家起火」，瞬間湧入大批五花八門的留言，包括「是不是監視器太多電線走火」、「不知消防車會不會被他檢舉」、「都12：40了，還一堆人出來讚聲」等等。