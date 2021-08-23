國內首度查獲非洲豬瘟走私肉，花蓮縣內疑有消費者購買新北市警方8月間在新莊區查獲之疑似含有非洲豬瘟病毒肉製產品，縣警局接獲警政署緊急通報後，即與花蓮地檢署成立專案小組，連夜配合衛生、農業單位聯合稽查，所幸該批肉製品目前未流入市面，縣民也能稍為放心。

新北警方日前新莊區某倉庫，查獲越南籍鄧姓婦人涉嫌走私71公斤肉製品，送檢結果呈非洲豬瘟核酸陽性反應，經陸續清查後，目前尚有疑似走私肉製品6件待檢驗，其中包含花蓮縣2件，查扣1件肉品約300克、1件生肉5包共2500克。

花蓮縣警局昨晚接獲警政署緊急通報指出，縣內疑似有消費者購買此批含非洲豬瘟病毒的肉製產品，立即與檢方成立專案小組，連夜配合花蓮縣衛生局及農業處等單位執行聯合稽查，清查該批肉製品有無流入之情形。

聯合稽查小組連夜兵分多路同步進行，甚至到可能訂購者的相關處所進行稽查，查扣少許肉品，由衛生及農業單位當場查扣抽檢送驗。

經查，訂購消費者僅個位少數，且民眾購買該批越南走私肉製產品後自行烹煮食用，均非肉品銷售或加工相關行業，目前也沒有發現再次轉售流入一般消費者情事。

花蓮縣警察局長蔡丁賢呼籲，民眾勿在網路購買疫區或來路不明境外肉製品，以符合法令，同時也能避免傷害身體健康，若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可聯繫動植物防疫檢疫局收取或者就近親（寄）送至各分局，另也能請地方動物防疫機關進行銷毀。