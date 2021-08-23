近日，福建廈門一名女子穿和服做核酸檢測，遭到志願者勸阻，要求回去換衣服再做檢測。這件事引起了眾多網友的熱議，有網友認為，女子穿和服實在不妥，傷害了民族感情；也有網友不以為然說，這位檢測志工住海邊嗎？管這麼寬？連受測者穿什麼衣服都要限制？真沒必要如此上綱上線。

根據此前網傳視頻顯示，事發當日，女子穿著一件和服來到核酸檢測點時，志願者上前說，「你不能你不能的，這本來不能來呀」，旁邊還傳來「穿這個衣服哪裡行啊，中國人（應該）穿中國人的衣服」的勸說聲。

今天，廈門日航酒店公關部負責人告訴觀察者網，事發於上週末，涉事女子是該酒店日本料理餐廳的工作人員。當時，有人來通知做核酸檢測，由於換穿自己的便服要很久，所以該女服務員就直接穿著制服出去了。

「其實，我們酒店原本有規定，不能穿制服外出，但她剛來，可能也不知道這些就穿著出去了，沒想到這一幕又剛好被人拍下來，」該負責人強調，這完全是無心之失，不代表任何政治立場。

隨後，在另一位現場工作人員勸說：「你換一下衣服，換件衣服再來」時，女子點頭答應，並比了個OK的手勢。

在這兩種觀點之外，還有一部分網友認為，從視頻中可以看到，志願者勸說的態度並沒有很惡劣，被拒絕的女生也沒有直接拒絕或者反應過激，而是點頭同意，從整個過程來看，完全是一個非常柔性的勸導，這麼一件小事卻能吵成這樣，還上了熱搜，有必要嗎？