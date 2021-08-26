新光醫院分子腫瘤實驗室。（陳人齊攝）

奎克生技研發的高敏定量液態切片檢測儀。（陳人齊攝）

我國每年超過1.3萬人罹患肺癌，其中7成患者發現時已步入晚期，根據國建署統計，台灣第四期肺癌5年存活率僅約10％，但隨著基因檢測技術的普及，將來可望讓更多癌末患者爭取更長的壽命。新光醫院近年來與奎克生技合作，開發「液態切片基因突變檢測」，可發現病患是否具有EGFR、ALK基因突變，提前改變治療策略，得到良好的照護。

新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌表示，東方的肺癌患者中擁有EGFR基因突變的比例高達40至60％，而台灣的比例也高達55％，根據新光醫院的研究結果顯示，使用「液態切片基因突變檢測」可監測藥物對癌症患者的療效，特別是對晚期患者，及早發現是否出現抗藥性或惡化復發現象，及時調整用藥可提高療效與穩定病情。

79歲的呂先生，2019年因腰痛就醫檢查，意外發現肺癌並有多處遠端轉移，賴泓誌表示，呂先生因為已有多處轉移，屬於不適合開刀的族群，無法透過病理切片檢測基因突變，因此改採「液態切片基因突變檢測」，每周透過抽血進行追蹤，意外發現病情復發以及具有EGFR基因突變。

賴泓誌表示，呂先生罹癌初期採用標靶治療，但一年後發現腫瘤出現惡化，後續雖改採免疫療法，但經「液態切片基因突變檢測」發現病況再度惡化，隨後改用適應EGFR突變的藥物治療後，骨頭癌病變區域已大幅縮小9成，目前病況控制情形相當良好。

奎克生技表示，雖然這項檢測技術目前仍在臨床試驗階段，但新光醫院的試驗已證實可讓少數基因突變者提早改變治療策略，降低抗藥性，以及走錯治療冤枉路的機會，目前正在爭取衛福部特管辦法「實驗室自行研發檢驗技術」（LDTS）指引，預計一年後就能正式商用，造福更多肺癌晚期病患。