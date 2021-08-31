79歲呂先生已經戒菸20多年，2019年因腰痛就醫檢查意外發現肺癌，並且發生多處遠端轉移，在醫師建議下使用標把治療方法，治療初期就有明顯效果，連續1年後卻發現腫瘤有惡化傾向，追蹤肺部致癌基因突變量略微波動且腫瘤指數也再攀升，後續改採用免疫治療約2年，再出現基因檢測數據與影像學惡化，後續再使用標靶藥物，目前控制良好。

新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌表示，癌症死因首位超過10年，每年超過9000人死於肺，並且1年有超過1.3萬人罹患肺癌，7成患者診斷已經晚期，肺癌大致可分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，其中8至9成病患屬於非小細胞肺癌，可在確認是否有EGFR、ALK等特定基因突變，治療會有差異。

賴泓誌接著說，79歲呂先生確診後，每周以液態切片基因突變檢測MoDEL進行追蹤，一方面確認療效，一方面監控病情，後續腫瘤指數在攀升，利用免疫療法控制，又再用標靶藥物；賴泓誌強調，在東方人，肺癌中有EGFR基因突變的比例可高達40至60%，在台灣的比例也高達55%。

賴泓誌說明，透過EGFR基因突變檢測，可以即時密集的監測藥物對癌症患者的療效，特別是對晚期患者而言，時間相當寶貴，及早發現病患用藥是否有抗藥性或惡化復發現象，可以及時調整用藥，大幅提高療效及穩定病情。

賴泓誌也說，新技術因檢測成本較低、抽血檢驗方式便利，病患甚至可以每周做1次檢驗，結果最快一天就可獲得，較次世代基因定序需要2到4周快上許多，對協助癌症治療用藥判斷相當有幫助。