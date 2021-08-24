警方昨天兵分多路帶回江及劉8名涉案男子。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市中山路一處酒吧15日凌晨傳出客人持刀械鬥，其中，于姓男子先在安平區對劉姓男子、江姓男子嗆聲、砸車，江心生不滿，清晨4點多撂7人找到于男所在酒吧，持刀械攻擊後逃逸，于和陳姓友人身受重傷，陳目前仍住在加護病房。警方昨天兵分多路拘提江、劉等8人到案，警詢後，依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送檢方偵辦。

據警方調查，32歲于姓男子15日凌晨2點多，先在安平區找林姓酒店妹飲酒作樂，後來作勢要帶林女出場，但林女不願意，打電話叫劉姓男子開車來載她離開。劉男與友人江姓男子抵達，當場與于男暴發口角衝突。

一行人離開後，江男事後愈想愈不甘願，清晨4點多撂來7嫌分乘4車找到于男，眾人持刀械攻擊于及友人3人，南警第二分局獲報聚眾鬥毆案，立即啟動快打部隊到場壓制，但犯嫌等人已分乘4車逃逸離去，因涉及殺人未遂等刑案，旋即成立專案小組積極偵辦，並報請台南地檢署偵辦。

警方連日循線追緝江嫌等人，23日兵分多路查緝，共拘提8人到案，查扣作案行動電話等證物，警詢後，依殺人未遂、組織犯罪防制條例及聚眾鬥毆等罪嫌移送台南地檢署偵辦。