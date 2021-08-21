警方查扣到借據、本票等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市30歲顧姓男子，從去年6月開始，夥同旗下6名小弟，共組酒店經紀公司，在網路刊登「應徵餐酒館服務生」廣告，吸引年輕女子上門應徵，但嫌犯卻不斷替年輕女子「洗腦」，慫恿她們到酒店上班。

嫌犯還會先借錢給年輕女子，或等到上班賺錢卻入不敷出時，伺機借錢給她們，嫌犯原本聲稱不用利息，但事後卻慢慢增加利息，直到女子還不出錢時，再將對方押到經紀公司持棍棒毒打，以電擊棒電擊逼迫還債，4名年輕辣妹不堪受辱，像中山分局警方報案求助。

警方調查，其中1名女子還光債務後，向經紀公司表示想要「上岸」離職，卻遭顧嫌等人押到經紀公司，持電擊棒電擊，儘管被害女子不斷哀嚎，全身被電到起水泡，嫌犯竟錄下影片，甚至頻問被害女子「爽嗎？」行徑相當惡劣。另一名黃嫌還趁女子在酒店上班喝醉後，將女子帶回家猥褻。

專案小組將顧嫌等7人拘提到案，全案訊後，依組織、傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌移送法辦。