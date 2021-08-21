受到新冠肺炎影響，不少人被裁員、就業不順利。一名政大女學生表示，她2個月面試8家公司都被打槍，看著同學都找到實習機會了，反觀自己還在家裡蹲，讓她很難過，不知道該怎麼調適心情。對此，網友表示，可以獲得面試機會不錯了，有些人連收到面試邀請都沒有，但找工作就是這樣，可以找人幫忙揪出自己的不足之處，看是專業不夠，還是表達能力太差，努力改進後，機會就會來臨。

一名就讀政治大學的女網友在PTT上發文表示，她這兩個月面試了8家公司，結果通通都失敗，因為自己沒有什麼工作經驗，被問到很多問題常常不知道該怎麼回答，不過，看著同學們一個個找到實習機會，而她還在家當廢物，真的很難受。

女網友也說，她想過接案翻譯，但對方問完以後就沒有下文了。因此她現在每天都待在家看影片、讀雜誌打發時間，不知道大家怎麼調適自己面試失敗的心情？

許多網友見狀留言安慰原PO，「我找了一整年完全沒什麼面試機會，還是只能繼續待在鳥公司」、「我面試了半年，終於找到第一份起薪就50k的工作，等待不一定是不好的」、「加油！搞不好之後的工作會更好」、「有面試就有機會」、「最近是真的難找啦！不要想太多，我連面試都沒機會更慘」。

不少網友認為，原PO可以獲得8次的面試機會，代表應該本身條件還算不錯，畢竟有些人可是連面試的機會都沒有，也許可以找人幫忙看看，究竟自己是專業能力不足，還是口語能力表達要再加強，找出有問題的地方加以改進。