三星自昨（25日）正式公布了全新的Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G的台灣定價以後，與時尚品牌 Thom Browne跨界合作的Galaxy Z Fold3、Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版在今（26日）展開預購後已在5分鐘內宣布登記額滿，而今日再公布全新的「星機免費試用」及「Samsung Care+線上擴大服務」兩項計畫，當中試用計劃的首兩預約梯次也是迅速已達90%的預約量，可見消費者對於全新的摺疊手機充滿了興趣。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，星機免費試用計畫以及Samsung Care+為台灣三星重點投資的兩大項目，旨在透過涵蓋銷售前、後的完整服務，創造絕佳的消費者滿意度。（三星提供）

此次台灣三星全新推出的「星機免費試用」，消費者能夠透過其率先預約，搶先試用仍未正式上市的全新Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G兩大摺疊新機以外，更能同步體驗Galaxy Watch4 Classic智慧手表及Galaxy Buds2真無線藍牙耳機完整三星的生態圈。28日起至11月27日，消費者只要即日透過官網預約登記預約報名，確認報名成功後，即可至指定門市，完成文件簽署與繳交1萬5000元到2萬元的押金，即能帶回整組最新的旗艦機Galaxy Z Fold3或Flip3 5G、智慧手表Galaxy Watch4 Classic以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2的「玩星探索箱」。

台灣三星全新推出的「星機免費試用」，28日起至11月27日，消費者只要即日透過官網預約登記預約報名，確認報名成功後，即可至指定門市，完成文件簽署與繳交1萬5000元到2萬元的押金，即能帶回整組最新的旗艦機Galaxy Z Fold3或Flip3 5G、智慧手表Galaxy Watch4 Classic以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2的「玩星探索箱」。（三星提供）

消費者可透過「玩星探索箱」內附的探索情境卡，在5到7天內完整體驗三星生態圈產品的各項功能，體驗結束後，至門市完成「玩星探索箱」歸還，即有機會獲得體驗贈禮與購機優惠，而於8月28日至9月5日預購期間參與試用且完成預購的消費者，除了享有Galaxy Z系列2000元的購機優惠以外，再送限量Uber專屬折扣碼，讓消費者於取機前往門市時使用。

另外三星也同步將去年推出的行動裝置保險「Samsung Care+」再升級，即日起開放自購買日起14天內可於三星Samsung Care+網路投保專區或掃描手機盒內Samsung Care+ QR code，即可自行申辦服務更方便，更可再享網路優惠價格，而「Samsung Care+」的保險內容包括凡於全台購買Galaxy指定智慧型手機或平板，即可於三星智慧館或線上加購Samsung Care+服務，依據不同方案皆可獲得如竊盜險、意外損害、延長保固，每年理賠最高3次等產品保障，及獨家專屬服務於繳滿18個月保費後無條件免費更換電池1次等服務。