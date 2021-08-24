嚴堵非洲豬瘟破口，財政部表示，即日起對越南航班的進口貨物全面拆袋進倉、百分百查驗，其餘地區的高風險業者若有違規也將比照辦理；針對次違規的仲賀國際物流，今天也廢止其報關業務證照。

非洲豬瘟中央災害應變中首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，經追查是從越南透過空運快遞輸入，行政院長蘇貞昌23日到到桃園遠雄貨棧視察，要求財政部關務署拿出防堵與解決辦法。

關務署今天表示，已與各機關組成專案小組清查貨品來源，確認是由仲賀國際物流有限公司申報的空運快遞貨物，仲賀屢次違規且本次情節重大，台北關今天已依關稅法第84條規定廢止其報關業務證照。

關務署表示，即日起，台北關除了會對來自越南航班的進口貨物，全面拆袋進倉、百分之百查驗外，針對其他地區進口貨物，如中國，若發現其他高風險業者有違規進口豬肉製品情事，後續查驗也將比照辦理，以嚴堵破口，維護守法業者權益。

此外，關務署目前也儘速在檢討快遞貨物通關及查緝作為，將依快遞業者進口違規情節滾動修正其風險等級，並要求最高風險等級業者不得「併袋」（來自眾多進口人的同類型包裹合併成一大袋）通關。

關務署表示，將持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析查獲肉製品案件申報資料，擴大攔查高風險貨物，與防檢局等邊境管理機關共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。

關務署也澄清，近日網路流傳「食品類貨物暫停通關」，此訊息並非事實。（編輯：潘羿菁）1100824