黎明派出所警員林孟寬順利備取警大二技行政學系，黎明所所長林澤聰特邀轄區知名書法巨擘姜姓書法家揮毫贈送「有志竟成」、「天道酬勤」等墨寶，期勉林孟寬持續砥礪前行，成為同仁榜樣與楷模。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局再傳捷報！繼大墩所警員陳柏叡金榜題名高中警大後，黎明派出所警員林孟寬也不遑多讓，順利備取警大二技行政學系。黎明所所長林澤聰特邀轄區知名書法巨擘姜姓書法家揮毫贈送「有志竟成」、「天道酬勤」等墨寶，期勉林孟寬持續砥礪前行，成為同仁榜樣與楷模。

警方指出，林員的錄取之路可謂十年磨一劍之代表，從警13年對工作的熱情絲毫不減，連續數年在分局抓獲酒駕次數名列前茅，勤奮工作也讓林員晉升巡佐指日可待。

對於警察工作保有高度熱忱的他，有感於學而不足，於去年毅然決然報考中央警察大學；然而警大二技名額逐年驟減，今年度報考人數300餘人，錄取10名，錄取率僅2.7％，要通過這道窄門實屬不易。

警方表示，林員最終於放榜之際以備取第一名飲恨，高分落榜心情難免失落，但正如電影阿甘正傳名言「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道你將會得到什麼」。已調整好心情重新出發的林員，於一個月後收到警察大學來函順利備取上榜。林員表示這些過程及轉折，讓他更加珍惜這次得來不易的機會，並期許自己在這2年的進修生涯，能努力充實精進自己。

所長林澤聰表示，警職工作雖然辛苦，但在工作之餘保有進取的心實屬不易，亦鼓勵其他同仁在從警生涯立定志向，確立目標不受侷限，並勇敢追尋實現自我，讓生命創造更多可能。