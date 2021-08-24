利奇(1517)今年上半年延續去年自行車需求，表現亮眼，上半年每股盈餘0.96元，相較去年同期轉虧為盈。7月需求不墜，營收創歷史單月新高，公司今年沒有淡旺季，訂單能見度甚至長達到明年下半年。

利奇上半年營收22.3億元，毛利率18.89％，大幅優於去年同期11.35％，本業獲利2.22億元，比去年同期虧損0.33億元，展現強勁成長表現，稅後淨利2.13億元，每股盈餘0.95元。

7月營收4.27億元，年增21.85％，連續3個月站穩在4億元以上，也連續兩個月突破去年12月所創的歷史新高。目前公司自有品牌跟代工占比3：7，自有品牌因網購銷售需求帶動，訂單量提升；代工訂單能見度已到明年下半年，交期正常約3到6個月，但產能吃緊，交期持續拉長。

由於歐美客戶端訂單情況暢旺，今年下半年營運持續樂觀，不過，缺料、缺櫃仍是影響營收認列的不確定因素，但法人認為，下半年營收及獲利可優於上半年，每月以站穩4億元為目標。

利奇是自行車零件與一般機械製造、加工與銷售廠商，其中自行車剎車器組約占3成，座立管、車把等約3成，其他如花鼓、快拆、鍛造件等約3成。原材料以鋁合金為主，今年以來原物料大漲，公司反映原物料價格，適時跟客戶反映做動態式調整。