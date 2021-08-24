【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】由陳耀昌原著《傀儡花》改編、曹瑞原執導、黃世鳴編劇，公共電視現在正強推的旗艦大戲《斯卡羅》，最近引起各界對於卑南族與排灣族歷史的討論，意外引起日治時期「鹿霧事件」真相的關注。

歷史作家、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚在《聯合報》撰文指出，先前有研究發現，布農族人對霧鹿事件的記憶是日本官方設了陷阱，發動對布農族的屠殺；但是日方記載卻是日本人保護布農族免於被其他原住民族殺害。一個事件，雙方說法居然南轅北轍。

大正三年、西元1914年發生霧鹿事件，事後總督府為貫徹「理蕃政策」，決定重新打通清朝時期吳光亮總兵開通的八通關越嶺道路，在大正八年、西元1919年正式動工，全線於大正十年、西元1921年完工。

昭和七年、西元1932年發生「大關山事件」。總督府在當年運了幾尊大砲上山，目前還有一尊留在身上被稱為霧鹿古砲。

賴祥蔚指出，這批大砲的來頭是先前日俄戰爭時，俄羅斯帝國在西伯利亞最新生產的武器，結果戰敗，帝國崩解促成蘇聯興起，大砲等武器則被日本擄獲，來到臺灣幫助總督府貫徹理蕃政策。

《斯卡羅》的歷史真相引起很多討論（照片取自《斯卡羅》臉書粉絲專頁），賴祥蔚認為能引起各界對原住民歷史的關注，從這個角度來看是好事，至於霧鹿事件的真相又到底是什麼？有侍更多努力才能釐清。