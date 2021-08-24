菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP －Laban）今天表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）同意代黨出征，於明年參選下屆副總統。

民主菲人－國民力量黨將於9月8日舉行全國黨代表大會，選在這之前發表上述聲明。黨代表大會上預料將提名杜特蒂親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）為明年大選的總統候選人。

執政黨執行副主席諾格拉利斯（Karlo Nograles）在聲明中表示，杜特蒂做出了「犧牲」，注意到了「民眾的呼喚」。

諾格拉利斯表示，杜特蒂參選副總統將「確保過去5年的執政計畫得以延續」，包括杜特蒂的反毒戰爭。

菲律賓的總統任期為6年，且不可連任。杜特蒂的任期明年6月屆滿。政治觀察家認為，參選副總統可說是為杜特蒂來日再任總統開啟後門。

批評杜特蒂的人士認為，杜特蒂還是有辦法透過競選副總統拿下大權，只要讓親信當選總統後辭職，他就可以接掌。

杜特蒂表現對權力毫無戀棧，多次表示希望克里斯多福．吳接替他擔任總統。杜特蒂在2019年上台後，克里斯多福．吳受他幫助成了參議員，他同時也擔任杜特蒂的私人助理。

兩人的交情追溯到1990年代，當時杜特蒂還是納卯市（Davao City）議員，克里斯多福．吳就是他最親近幕僚。