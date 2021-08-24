新竹縣東興圳景觀再造一期工程今年3月開放，吸引不少民眾前往休閒，不過也引發植栽過少的問題，新竹縣文化局在整體盤點後，計畫將新竹縣立圖書館新建工程範圍內，原先要移除的喬木，移植至綠41公園，增加公園綠意。

新竹縣長楊文科表示，經過民眾的倡議，文化局也了解在地需求，在經過會勘、溝通後，也立即改善，後續移植植栽的部分，會請樹醫協助、提供專業意見，提高喬木移植的存活率，日前也邀請在地議員、里長及社區居民代表前往會勘。

文化局指出，東興圳一期工程中，因綠41增加水域面積、市民農園、水上步道、調整人行步道及車道，因此調整其中植栽，包含原地保留54棵、移除48棵、新植66棵，但因新植喬木尚無法提供綠蔭，民眾因此建議移植或新植成株喬木。

而新竹縣新建的縣立總圖書館內預計要移植喬木，基於永續概念，文化局盤點喬木類型，包含白千層、芒果、櫸木、南洋杉、七里香、桑樹、朴子樹、蓮霧、橄欖樹、油桐樹等共計33棵，期望未來提供民眾乘涼。