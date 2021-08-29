新竹縣新埔鎮文山路亞東段一處連棟民宅，28日清晨6點多發生火警，新竹縣消防局獲報後派遣新埔、竹北及關西等3個分隊車輛15名消防人員前往搶救，發現起火處為民宅後方鐵皮屋加蓋的廚房起火，並波及4戶受到輕重不一的波損害，所未造成人員傷亡。

縣長楊文科得知後深表關心，29日下午4時許由消防局長孫福佑及新埔鎮長林保祿陪同前往火災地點了解，發給4名受災戶每戶5千元慰問金，對這次火災意外，呼籲民眾小心使用電器用品，未使用的電器，盡量將插頭拔離插座，減少意外發生。

消防局長孫福佑指出，在火災搶救完畢後，隨即派員進行起火原因調查，經火調人員現場勘查及採證，初步研判起火原因為，疑似廚房的電器插頭積汙導電短路過熱引起火災。

這次火災案件中，因部分住戶有安裝住宅用火災警報器，及時發出聲響提醒民眾逃生或進行滅火行動，未裝設住警器的住戶，新埔分隊前往實施災後訪視時也順便分發安裝，民眾如有住警器之需求或相關知識，可逕向各地消防分隊洽詢。

消防局提醒民眾小心使用電器用品，在使用延長線時，應手持插頭取下，不可以僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂。

延長線應選擇長度適中不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭。用延長線應有過載自動斷電功能，延免同時使用，並分別插在不同插座。

電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉，易生高熱的電器用品周圍不可放置易燃物品，不可使用白熾燈泡或電熱器乾衣物或棉被。