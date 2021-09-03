受到桃園確診機師案16119影響，新竹縣政府3日晚間接到桃園市衛生局通報，協助案16120匡列2隔離，並採取強化二級警戒防疫措施，但不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

新竹縣政府指出，案16119的足跡曾到訪新竹縣關西鎮、橫山鄉內灣、新豐、湖口等地區，新竹縣擴大匡列28人，其中23人列居家隔離，5人自主健康監測。

不過3日晚間近9點時，再接獲桃園市衛生局通報，因案16120，再匡列2人居家隔離，新竹縣總共匡列25人居家隔離，已安排入住集中檢疫所進行隔離及採檢。

新竹縣長楊文科指出，已指示衛生局通報風險地區的店家、商圈加強落實防疫措施，以及健康監測等，新竹縣也採取強化二級警戒防疫措施，但暫時不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。