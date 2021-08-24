經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）在今日簽署產業合作備忘錄(MOU)，雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製造建立可信賴的產業合作平台，開發與製造下世代微電子產品，媒合戰略夥伴。

經濟部工業局副局長楊志清表示，繼台積電(2330)計畫投資120億美元在亞利桑那州興建一座晶圓廠之後，今日簽署備忘錄將使雙方的產業合作向前邁步。亞利桑那州高科技實力堅強，創新生態體系卓越，吸引重量級製造商進駐，台灣則是半導體重鎮，囊括世界逾五分之一的晶片製造產能，面對晶片需求攀升，根據WSTS統計，世界半導體市場到2025年可擴增到5890億美元，比2020年躍增34%。結合台灣與亞利桑那州的電子實力，未來可以共同塑造產業版圖。

大鳳凰城經濟發展促進會(GPEC)總裁兼執行長Chris Camacho在專題演講提到，台積電(TSMC)進入大鳳凰城，這是一項決定性的投資，是台美成功夥伴關係的跳板。作為合作夥伴，大鳳凰城和台灣有著共同的經濟目標，並建立在相似的產業基礎上。此次簽署標誌著雙方共同願景的匯聚，形成以合作與創新為基礎的戰略聯盟，將為台美帶來更全面的經濟發展。