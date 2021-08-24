在台北市開數學補習班的廖文聖，不僅偷拍女學生的裙底風光，還尾隨潛入女廁，犯罪期間長達9年，遭檢方依方害祕密罪起訴。台北地院今開庭，廖認罪，並向到庭的3名被害女學生致歉，希望能獲得原諒，但女學生均拒絕和解，並表示將提起刑事附帶民事訴訟，求償當初繳交的所有學費。

檢警查出，今年54歲的廖男電腦及隨身碟中，共有40多個資料夾，存放2011年至2020年間偷拍的影像，大多是女學生如廁影片，廖男甚至為影片中的女學生下註解，製作分類清單，但只有少數被害人拍到臉，部分女學生提起告訴。

北院今開庭，廖男見到3名被害女學生到庭，馬上起身鞠躬致歉，表示自己的確犯了罪，沒有資格再當老師，但希望女學生認識他們這麼久，如果認為他不是那麼糟糕的人，希望能原諒他、和他和解。

廖男說，他因為發生這件事，加上疫情關係，已經沒有學生可教，1年多來都沒有收入，只能靠親友幫忙，還得扶養太太，如果法官判他易科罰金之刑，再加上女學生的和解金，恐怕無法全部支付，希望女學生同意讓他在能力所及範圍內補償。

不過，3名女學生均表明沒有和解意願，其中1名女學生還說，將提起刑事附帶民事訴訟，向廖男求償當初繳交的所有學費。庭末，法官提醒女學生應在宣判前提起附民告訴，並諭知本案改簡易判決處刑。