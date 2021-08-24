Delta變種病毒拖累經濟復甦隱憂不減，不少外資機構下修第三季GDP成長預測，理由是非必要消費產業支出或將受疫情影響而減少，此外，也有數據已經顯示，空頭在旅遊、休閒活動、餐飲等相關類股的持倉有明顯的增加，鑒於多家外資預估，空頭此舉並非無謂之舉。

外媒報導，據標普全球（S&P Global Market Intelligence）最新數據顯示，近幾個月非必要消費產業空頭部位有顯著的上升，截至7月底，空頭持有非必要消費股的流通股比例達4.57%，雖略低於6月的4.59%，但高於2月的4.23%。

Delta確診病例激增，空頭的敲進反映投資人對疫情蔓延的擔憂，疫情不斷擴散，將衝擊經濟復甦動能，拖累人們在非必要消費、休閒活動、餐廳、旅遊等支出大幅下降；數據顯示，美國周一單日新增病例7天均值，自2月以來首次超過13.7萬。

摩根士丹利分析師周一的報告中指出，不如預期的零售銷售、消費者信心數據，意味著美國消費支出正在消退，但值得一提的是，它們並不認為Delta是打壓消費支出的主要原因，而是隨著經濟刺激相關措施進入尾聲，消費者需求受到影響，故對非必要消費股的未來表現不太樂觀。

美國7月零售銷售數據月減1.1%，降幅遠超市場預估的0.3%，此外，密西根大學數據顯示，8月消費者信心指數，跌至2011年以來的新低。

隨著Delta變種病毒不停發燒，對經濟成長動能造成壓力，可能將削弱消費者在非必要產業的支出，鑑於宏觀經濟疲軟，高盛和美國等主要投行近期接下修對GDP的成長預估，Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson對消費者支出的看法更趨保守，故將第三季GDP成長從10%下修至7%。