身礙者最高運動殿堂帕拉林匹克運動會24日晚間將於東京熱鬧開幕，這次我國代表團共有10位選手，其中3位為台中籍，分別為桌球選手林姿妤、柔道選手李凱琳及健力選手林亞璇，林姿妤將在明日下午進行首戰，對上來自澳洲TAPPER Melissa，並與田曉雯組成搭擋出賽團體賽事；林亞璇與李凱琳也將在本周出賽，預祝3位女將勇奪佳績。

運動局長李昱叡日前代表市長盧秀燕前往練習場為帕運選手加油，台灣在東京奧運創下史上最佳奪牌紀錄，台中7位運動健兒表現精彩，盧市長也於賽事期間分別到選手家中，感謝其父母辛勞栽培。

帕運將登場，盧秀燕指示運動局關心每位台中市籍選手，期盼選手們在國際場上大顯身手，為國爭光。

代表我國前進東京帕運的台中選手是奪牌熱門人選，林姿妤將在明日下午進行首戰，出戰健力女子61公斤的林亞璇已六度叩關帕運；出戰柔道女子48公斤級的李凱琳三度參加，運動局於官網設置「東京帕運選手加油專區」，匯集台中選手的精彩表現和賽事資訊，邀請市民朋友一起為選手集氣加油！

運動局說，盧秀燕推展身心障礙運動不遺餘力，辦理多項身障運動賽事推廣體育運動，去年全國身心障礙國民運動會，台中市代表隊勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，創造縣市合併以來的最佳成績，充分展現身心障礙體育運動推動的成果，市府推動相關活動，打造酷城市、酷運動。