謝姓男子朝婦幼醫院丟擲不明臭液體。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市北區一家婦幼醫院昨天下午遭人朝地丟擲裝滿不明揮發性液體的玻璃瓶，警方獲報後，晚間循線逮獲41歲謝嫌到案，據了解，謝男自稱2年前女友在該醫院生產，他對醫院心懷不滿，之前也曾做出騷擾行為，訊後，警方將他依刑法公共危險、恐嚇罪嫌移交檢方偵辦，並建議法院預防性羈押。

有多項前科的謝姓男子23日下午4點多，拿著一瓶裝有臭味的揮發性液體到北區1家婦幼醫院朝地面丟擲潑灑，所幸，當時沒有任何人被波及。台南市警五分局獲報後，即向檢方聲請拘票，當晚7點多，循線到謝家拘提謝男到案。

警方調查，謝男的前女友2年前曾在這家醫院產子，但雙方之後就分手了，謝男此後一直對該醫院心存不滿，曾多次打電話騷擾，也曾到醫院官網出言不遜。警方為避免他再度犯案，也考量他這次的暴力行為，已經涉及公共危險罪嫌，聲請得拘票後拘提到案，並建請檢察官向法官進行預防性羈押。