台灣大(3045)以科技協助各大企業推廣運動風氣，旗下自行開發的運動社群平台mySports跳脫時空限制，助力企業成立專屬線上運動會，推動全民運動風氣，照顧員工健康，特別是在疫情期間，透過mySports舉辦線上運動會的企業數量較去年成長近三成，總場次更較去年成長超過七成，近四個多月以來累積運動時數高達51,570小時，以步行、健走、有氧運動等最受歡迎。

台灣大mySports為國內第一大提供免費下載之運動紀錄APP，迄今已累計超過800萬筆的記錄資料，每年持續以兩位數的比例成長。mySports現有23種多元的室內、室外運動項目，能完整紀錄運動時間、頻次、消耗卡路里等數據與GPS軌跡，並同時支援Garmin、Apple Watch等多種運動穿戴裝置，宛如個人智慧運動雲，任何個人、不限電信別，只要有行動網路，都可以完整留下個人運動史。

台灣大表示，今年受到疫情影響，民眾居家時間變長，透過mySports分析可以看出運動項目中以跑步機、有氧運動、室內飛輪、瑜珈等室內運動最受歡迎，其中有氧運動、跑步機的運動次數，更較去同期增加超過一成。

台灣大連續六年透過mySports APP舉辦線上運動會，每年提供運動手錶、智能啞鈴、運動藍芽耳機等健身利器激勵同仁運動，累計超過一萬五千人次參加，即使受到新冠疫情衝擊，員工依然積極加入線上運動會的行列，今年上半年的員工個人挑戰賽，參與人數高達1687人，參與率較去年成長一成。