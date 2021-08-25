由於原料乙烯跌多漲少走勢，環氧乙烷利潤有所增加，加上部份環氧乙烷裝置維持檢修，而下游聚羧酸減水劑單體需求回溫，提振環氧乙烷EO市場報價持穩。

中國市場主流區間7700-7850人民幣/噸左右；據了解，華東地區區域工廠報盤集中在7800人民幣/噸，華北區域工廠報盤集中在7800人民幣/噸，而華中地區因市場供應緊缺程度劇增，支撐現市場調價至7850人民幣/噸。(商品行情網)