《商情》需求增 環氧乙烷現貨價漲 11:272021/08/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於原料乙烯跌多漲少走勢，環氧乙烷利潤有所增加，加上部份環氧乙烷裝置維持檢修，而下游聚羧酸減水劑單體需求回溫，提振環氧乙烷EO市場報價持穩。 中國市場主流區間7700-7850人民幣/噸左右；據了解，華東地區區域工廠報盤集中在7800人民幣/噸，華北區域工廠報盤集中在7800人民幣/噸，而華中地區因市場供應緊缺程度劇增，支撐現市場調價至7850人民幣/噸。(商品行情網) 《國際產業》居家上班需求穩健 百思買上修營收預測 《商情》需求改善 大豆創近兩個月單日漲幅 #環氧乙烷 #人民幣 #區域 #報盤 #需求增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求回溫 亞洲天膠續漲 10:192021/08/25 財經 《商情》料需求增 紐約棉花連3紅 10:022021/08/25 財經 《鋼鐵股》增資股上市 東明-KY股價承壓 10:362021/08/25 財經 《商情》需求強勁 BDI指數連11上揚 09:452021/08/25 財經 塞港缺船難解 BDI指數連11日走揚 11:212021/08/25 財經 中電信市值崩900億人民幣 料啟動綠鞋機制護盤 04:102021/08/25 全球財經 《半導體》台積電傳漲價 晶圓雙雄領軍續攻 10:192021/08/25 財經 《商情》需求提升 期銅連3漲 09:452021/08/25 財經 《鋼鐵股》中鴻決配息0.3元 董事改選 12:522021/08/25 財經 《商情》美元反彈 黃金亞洲電子盤失守1800美元 10:362021/08/25 財經 散裝獲利王狂噴 7月竟意外虧損 超扯原因曝 05:162021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 東洋代理輝瑞BNT疫苗 董座林全：看緣份 - 財經 - 工商 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 - 財經 - 時報資訊 台積電爆漲價利多 長榮、陽明竟躺著也中槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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