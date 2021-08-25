5012柚意思果園文旦今年再度銷日，柚農李佳翰（右）也加入「台灣下單 日本取貨」服務。（劉秀芬攝）

繼去年打開中斷20年的日本市場，台南市政府今年持續拓展日本通路，市長黃偉哲25日宣布啟動台南文旦外銷至日本，今日由產地集貨4.2公噸經檢疫處理後，預計9月中啟運，農業局今年輔導2家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」文旦訂購服務，期望能將優質的台南文旦快速銷往日本。

市長黃偉哲表示，今天是台南文旦重啟外銷日本的第二年，感謝農糧署署長胡忠一促成文旦外銷日本，尤其日本消費者對文旦的品質非常要求，今年延續去年的佳績持續銷售且數量增加，相信未來文旦外銷的成績非常樂觀。

這批4.2公噸的台南文旦今日由產地集貨，將先進行1℃連續12天的低溫殺蟲檢疫處理，預計9月中旬裝櫃啟航至日本，部分文旦將贈予日本政要及學校供應師生營養午餐，上午也由笠間市駐台灣辦事處處長木下知香代表受贈。

農業局長李建裕指出，台南文旦品質穩定，深受貿易商青睞，今日除了4.2公噸台南文旦銷往日本外，8月29日再有10.5公噸送往檢疫處理，預計9月下旬抵達日本。

農業局說明，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27％，產量為2萬5972公噸，面積、產量及品質皆為全國第一。去年全台外銷大陸占比為73％，為避免市場過度集中，市府持續開拓其他國外市場，如日本、加拿大及新加坡，並透過多元行銷及加工收購等措施，讓文旦產銷平衡，農民受益。