桃園市一名77歲李姓老婦，24晚間獨自一人行走在車水馬龍的平鎮區民族路上，兩眼無神，茫然失措，所幸巡邏員警經過，即時伸出援手，才得以讓老婦平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住楊梅區患有語言障礙及失智症的李姓老婦，22日吃完晚餐後，居然趁著家人不注意獨自外出，老婦的兒子發現母親不在，趕緊動員家人們外出找尋，無奈苦尋未果，老婦的兒子也焦急地前往楊梅警分局報案失蹤，希望警方能協助尋回母親。

恰巧宋屋派出所員警陳宇邦及劉健巡邏經過，眼尖的員警一眼就發現徬徨無助的老婦，立即上前關心，但員警發現老婦不會說話，面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見老婦臉色發白，疑似體力透支，於是先將老婦暫時帶回派出所安置，並提供飲水及熱食讓老翁補充體力，稍作休息。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，並順利聯繫上老婦的家人。老婦的兒子接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示母親已離家失蹤3日，全家都非常著急，警方找到老婦時，因為老婦無法言語及失智狀況嚴重，完全無法交代這三天如何度過，幸好這次遇上熱心的員警，才能讓老婦平安返家。