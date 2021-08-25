高雄市桃源區明霸克露橋8月7日遭沖垮後，公路總局甲仙工務段搶修完成約850m的簡易便道於今天上午開放通行，不少居民一大早就開車到玉穗溪旁排隊，等候7點半通車要開往勤和部落採收芒果，或到高雄市區採購、探親等，不過中午山區天候不佳，玉穗溪暴漲，維安交管人員見狀趕緊督促人車通過，並提前於12點40分封閉路段，禁止通行。

公路總局甲仙工務段搶修完成明霸克露橋簡易便道後，為確保民眾通行安全，今天開始先試通行3天，且僅開放2時段，分別為上午7點至8點、中午12點至下午1點，之後視狀況檢討及調整。

被視為孤島部落的復興、拉芙蘭及梅山里3個里的居民，今天上午6點就開車到玉穗溪旁排隊等待7點半通車後，開到對岸勤和部落農耕或高雄市區採購、探親，居民表示，期盼了好久終於通路，也不用再被稱呼孤島或斷橋部落了。

高雄市桃源區明霸克露橋便道今天開放通行，不少居民一大早就開車到玉穗溪旁排隊，等候7點半通車，桃源區長謝英雄一早就到現場關心部落居民狀況。(林雅惠攝)

不過有不少居民反映，每天開放2個時段各1小時，來返時間上太匆促，梅山里里長呂江玉英也表示，從勤和開到旗山醫院看病，中午根本趕不回來，到區公所辦事也來不及，希望公路總局甲仙工務段能延長開放時間。

復興里里長江維明說，今天中午山區天候不佳開始要下雨，玉穗溪已經暴漲，維安人員見狀緊急請路人趕快通行，並提早於12點40分緊急封路，不過現場還是有民眾強行要通行，呼籲民眾務必遵守甲仙工務段指示，才能確保人車通路安全。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，今起3天開放2時段的便道試通行時間，會視狀況做滾動性調整，如上午開放到9點半延長30分，中午因遇天候不佳提早20分封閉，由於施工單位目前仍在擴增避難平台，安全性一旦提升後，開放時間相對會拉長。