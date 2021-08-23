南橫公路明霸克露橋勤和至復興便道全長共900公尺，至23日中午便道已經完成700公尺，公路總局第三區養護工程處23日預估，如果一切都很順利，也沒有發生土石流，最快25日就可以恢復通行。

在明霸克露橋於8月7日發生斷橋後，工作人員便進入搶通階段，但最大因素就是天氣。以22日的工程進度來說，當時已累計完成約650公尺，但22日中午過後，山區天空已烏雲密布，督導工地施工廠商於下午1時撤離所有施工機具至安全區域持續辦理搶通工作，所幸，玉穗溪上游之並未發生土石流下沖清形。

施工單位於23日清晨5時搶修機具即進場搶修，至中午便道已完成700公尺，僅剩過河段之涵管埋設及銜接引道未完成。如果未來玉穗溪未發生土石流，搶修單位將於24日上午埋設涵管，並於24日上午10時邀集桃源區公所、六龜分局、代表會及復興以上三里里長進行開放通行緊急避災演練，討論未來通行便道管制方案，以因應未來土石流發生時，能在2分鐘內撤離完成便道上之所有用路人及施工機具。

公路總局甲仙段段長陳正偉說，演練過程順利以及24日下午沒發生土石流，將有機會於8月25日開放管制通行。