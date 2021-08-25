基隆市政府觀光及城市行銷處於今日發行「晒基隆」地方專刊第二期-夏天的海，這次從基隆東岸出發，規畫兩條散步路線，分別為「踏浪觀海路線」和「在地達人私房路線」，帶領讀者踏著浪花一起追逐基隆的夏天。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆是大海孕育的城市，海味美食不勝枚舉，讓人流連忘返，這幾年愈來愈多有想法、有手藝的青年朋友返鄉開店，像刊物裡介紹的「叁坪」、「她說咖啡」、「海那邊」等，都更加擴張了基隆海濱的五感享受，這次出刊邀請讀者抓緊夏天的尾巴，來基隆觀海、踏浪。

在地領路達人張雯玲在基隆長大，她在專刊中分享自己小時候很喜歡和朋友一起去和平島觀察海濱生物，也喜歡爬樹從樹葉縫隙間觀看海與港，長大後曾短暫移居台北，但心中仍抱持著對海洋的渴望，因此，現在搬回基隆離海不遠處的祥豐市場，並投身海洋文教基金會從事海洋相關工作。

曾姿雯說，基隆是塊會黏人的土地，認識愈深就愈能感受到迷人的特質，其中東岸因地理位置，百年來構築大量的移民文化，造船廠、漁港也植入了濃厚的海味，希望藉著在地刊物流露在地基隆人對這片土地的款款深情，讓外地遊客可以進行深度文化旅遊，也讓外地的遊子梳理自身對家鄉基隆的各種情懷。

觀銷處提及，「晒基隆」透過周邊景點、店家故事、在地趣聞等角度介紹基隆，每三個月一期，每一期都有不同的在地領路達人，帶著讀者走出一條條私房路線，拼湊出基隆人最精華的足跡地圖。