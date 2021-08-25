把決勝精神帶進基層羽球！台中市議員張耀中牽線國產寢具業者贈送決勝點抱枕鼓勵南屯國小羽球隊，盼延續東京奧運羽球項目台灣在單雙打皆獲獎牌的好成績，讓基層羽球學習風氣更發蓬勃。

張耀中說，國小基層的學習熱潮因羽球國手戴資穎、王齊麟、李洋等人在東京奧運奪牌後，學習報名詢問度大增，在基層體育扎根上很有宣傳效益，透過朋友牽成國產寢具業者有心鼓勵孩子，他認為這只是開始，期待更多企業為基層體育培養小小種子選手。

國產寢具唐姓業者說，他是運動迷在看奧運轉播時，男雙金牌之戰羽球決勝點的最後判決令國人振奮，他把鷹眼輔助判決的圖案印在抱枕上，希望激勵孩子在練習的過程雖然辛苦，但用決勝精神為自己加油。

張耀中說，練習羽球的朋友告訴他，羽球精神就是「球不落地，永不放棄」，他也勉勵孩子繼續練習，他會找更多資源來支持基層羽球。

南屯國小校長蔡承憲說，代表羽球校隊感謝長期受到大家的愛護和支持，盼在專業教練的帶領之下，孩子將抱枕圖案所要傳達決勝精神融入在日常生活、學業和練習球技之中激勵自己。