台商薛楨純遭新北市調查處的賴姓調查員指控，涉嫌為大陸黨政軍機關刺探台灣機密，一審認定他意圖危害社會安定，違反修正前國家安全法第2條之1未遂罪，判刑1年2月，二審以五大理由改判他無罪，全案可上訴。

高院認為，確有「王總」、「小鄭」可以認定，至於「王總」2人是否為「大陸黨政軍機關」人員，只有薛男的陳述，無補強證據，此部分未能證明。

另，高院表示，賴姓調查員因身分管制不能前往大陸，為拓展工作之需，且有工作績效壓力而主動接觸薛男、邀約聚餐、要求薛男協助蒐集大陸情資，非薛男主動接近賴，及主動積極刺探、蒐集。

高院表示，薛男是否符合刺探、蒐集公務秘密，危害國家安全或社會安定之主觀意圖，尚難認定，且他已告知賴須由賴的所屬機關評估，認無違法，才有後續發展，他是想與賴合法交換情資。

此外，法輪功人士之入出境紀錄固然屬於公務上應秘密資訊，但如何攸關國家安全或社會安定，依檢察官所舉證據，無以認定，沒有證明打探法輪功的事涉及不法；另調查局筆錄與檢察官起訴內容，無法證明薛有危害國家安全，因此判決無罪。