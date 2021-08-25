對於施打高端疫苗三日內已傳出4例猝死個案，國民黨籲請指揮中心向大眾說明停打標準，並疾呼對於不良反應，從寬、從速、並採無過失補償責任。

本月23日國內正式開放施打高端疫苗，然而接種次日就傳出死亡案例，接種三日內已傳出4例猝死個案，國民黨發言人洪于茜今（25）日指出，猝死個案與疫苗接種間是否存有關聯性？接種疫苗時有無應避免的危險因子？雖尚無法釐清與接種的直接關聯性，但外界對於接續傳出的猝死個案已經產生疑慮，對於已經完成接種或預備接種的民眾都造成恐慌，籲請指揮中心盡速召開委員會，針對猝死個案發病型態以及解剖資料進行討論，並向大眾說明停打與否的標準。

針對現行接種受害救濟，洪于茜表示，經查衛福部最新公布資料，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)最近一次會議於7月29日召開，但會議記錄中仍未顯示新冠疫苗所導致不良反應的救濟討論。國民黨日前多次疾呼，政府應盡速針對大規模施打新冠疫苗另外設立相應的審議小組與救濟基金，審議從寬、從速，採無過失補償責任，只要有施打事實與不良反應，即予補償，籲政府應納入參考，針對疫苗接種受害者的救濟補償，盡速提出明確指引。