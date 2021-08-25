慈濟、台積電合購的1500萬劑BNT疫苗，傳8月底有第一批約百萬劑疫苗運抵台，且將會有大中華區總代理「復必泰」字樣。疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。對此，台北市議員羅智強質疑，疫苗進口人命關天，民進黨卻在管標籤，他真不知道行政院長蘇貞昌，原來是在想什麼。

陳時中今在記者會上回應，有關BNT疫苗何時才會到貨，他實際上也沒有掌握，只知道還有一些程序在進行，對於疫苗標籤有復必泰字樣，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，重要的是疫苗的內容物是否安全有效，進來後還需經食藥署的檢驗封緘，是否達到要求，才會核准使用。

羅智強今(25日)對此在臉書發文表示，把復必泰的標籤改掉，就可以台灣獨立了？他指出，現在陳時中願意轉彎，不再排斥「復必泰」的標籤，敢轉彎還是該給他肯定。羅智強說，陳時中是衛福部長，按理只能關心人民的生命健康，對於其他的政治考量，他陳時中要有肩膀和義務去反抗。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

羅智強續指，疫苗進口人命關天，民進黨卻在管標籤，他真的不知道原來蘇貞昌是在想什麼，也希望陳時中不是說說而已。