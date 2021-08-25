東京大學東洋文化研究所教授松田康博在接受訪問時指出，美軍進行兵棋推演的主要目的是找出自身弱點，並藉此加以改善或爭取經費，故會將條件設定為對中國大陸有利，才讓其在近期的兵推中屢屢戰敗。

「日經Business」電子版24日刊登對松田康博的訪問，記者森永輔在其中一個問題中，提到美軍在進行與中國大陸作戰的兵推時經常戰敗，是否代表對中國大陸目前仍無力武力犯台的論述「過於樂觀」；對此松田康博回應，美軍之所以會在兵推中經常輸給解放軍，是由於為找出自軍弱點或未來的發展方向，並藉此向國會要求更多經費，美方會將條件設定為對中國大陸有利，讓解放軍能完全發揮實力，並痛擊美軍的弱點。

松田康博認為，若美中真的在西太平洋區域爆發戰爭，中國大陸雖然擁有地利優勢，但也代表本土過度靠近戰場，包括飛彈基地、空軍基地、港口、軍需工廠等重要設施，都將成為美軍打擊的目標；而中國大陸除非冒人類毀滅的風險動用洲際彈道飛彈，否則很難對美國本土造成實際損害。

在這種情況下，中國大陸不僅要考慮到是否能贏得戰鬥的勝利，更須思考在本土可能遭受重大打擊之下，是否值得與美國發生戰爭。且為發動如武力侵台等關乎國運的重要軍事行動，在相關準備上容不得馬虎，但也因此容易被台灣、美國或日本發現並提前針對，讓其行動難度大幅上升。故他認為中國大陸不太可能做出如此選擇。