美國在8月31日的期限前完成阿富汗撤軍行動，資深媒體人陳文茜在臉書分享最後一位美國地面部隊指揮官登上運輸機的照片，這標誌著美軍在阿富汗長達近20年的戰爭正式結束。

Department of Defense在推特發布最後一位美國地面部隊指揮官登上運輸機的照片。（圖片截自Department of Defense推特）

陳文茜今（31日）在臉書分享最後一個離開阿富汗的美軍官員的照片，並指出照片上的美軍是Chris Donahue少將，為美軍第82空降師（隸屬於第18空降軍）指揮官。圖片拍攝當時，Chris Donahue少將正登上美軍C-17運輸機，即將離開喀布爾。

陳文茜指出，美國中央司令部司令麥肯齊30日表示，Donahue與美國駐阿富汗最高外交官威爾遜，為最後兩名乘坐同一班美軍飛機，離開阿富汗的美國官員。最後一架撤離阿富汗的美國軍機上，主要撤離了美國政府和國防部軍事人員。

隨著美軍最後一架C-17運輸機從喀布爾國際機場起飛，陳文茜直言，美國結束20年阿富汗戰爭的撤軍。這標誌著：自2001年「911事件」發生、美國十月揮軍後，美軍在阿富汗長達近20年的戰爭正式結束。據美國PBS統計：在阿富汗20年期間，超過80萬美國軍人曾經在阿富汗服役。這場戰爭共奪走了2000多名美軍士兵的生命，美軍共兩萬多人受傷。