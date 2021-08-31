女歌手郭靜出道至今14年，以《我不想忘記你》、《下一個天亮》等歌曲走紅，不過始終未大紅大紫，躍身歌壇天后地位，也讓PTT鄉民以「郭靜為什麼一直沒大紅」為題討論，對此，郭靜也在IG限動做出回應：「為什麼要被檢討著不紅的原因呢？」

郭靜在IG限時動態發文，她表示每次看完自己的新聞都會心驚，近來看到網友以「郭靜為什麼一直沒大紅」為題討論，無奈表示：「本來是一篇惋惜的文章，公開後變成檢討大會」，尤其手殘看了網友對自己的評論，坦言看完後覺得這個人好慘、好可憐，但也意識到事件中的主角不就是自己，不禁疑惑表示：「為什麼要被提醒著就是不紅？為什麼要被檢討著不紅的原因呢？然後呢？講完好幾輪，然後呢？」，更無奈表示還有許多不實言論。

郭靜對於被檢討為何不紅感到無奈。（圖／cclairekuoo IG）

郭靜強調並非要抱怨在演藝圈的經歷，畢竟自己仍在這「多變的圈子」努力中，雖然網路上言論可以很自由，但坦言看完所有評論心裡還是很沉重，最後更向一路支持自己的粉絲致謝：「知道有一直支持的朋友們，很暖心，真的謝謝你們。」

而原PO分析郭靜沒有大紅的原因，是當年唱片公司行銷策略失敗，在她紅極一時的時候沒有舉辦個唱，反而是要求她跑小場打歌推專輯，有不少網友也大讚郭靜唱現場功力不容小覷，只能說是運氣不好，錯過能走紅的時機。