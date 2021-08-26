日前連槓41期的威力彩，頭獎27億最後獎落三峽，開出一注獨得，沒能一夜致富沒關係，面對即將到來的9月，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：8

屬鼠人在9月份，終於要開始意氣風發了，好運一波接著一波，很多事情開始能夠掌握，當然自己的信心也會開始增長，只是在步步高升的風光之下，千萬不可過於自負，一不小心，就容易造成錯誤的決定，所以凡事還是要深思熟慮，以免一失足成千古恨。

【牛】幸運數字：7

屬牛人在9月份，要學會施比受更有福，這個月可能會受到極大的壓力，上司交付的任務、伴侶的叮嚀、家人朋友的要求等等，這些精神上的壓力，不斷重疊，會讓自己喘不過氣來，但是一定要靜下心來，好好面對，只要認真去達成他人的要求，相信會有意想不到的驚喜收穫。

【虎】幸運數字：1

屬虎人在9月份，容易有一種坐立難安的感覺，好像什麼事情都無法持久，無法專心去執行，這個時候的你，心情格外煩躁，建議可以從事些運動，對於舒緩情緒很有幫助，另外如果想要減肥，這個月也是好時機，總之這個月的你，就是要動起來！

【兔】幸運數字：6

屬兔人在9月份，對於自己在意的事情，可用以不變應萬變的心態去對待，靜靜的在旁觀察，不要急著出手，慢慢的就會看出端倪，最終能夠得到自己想要的答案，如果仍然猶豫不定，建議可以到廟裡祭拜關聖帝君，透過神明的指示，能夠得到護佑。

【龍】幸運數字：1

屬龍人在9月份，運勢稍微走下波，容易遇到自己不知該如何解決的問題，心靈上會比較煩悶，夜間的睡眠品質也會受到影響，其實主要因素是自己給自己的壓力太大，因為求好心切，所以想得太多，要記住凡事不可能完美，有時當個差不多先生，日子會比較舒服一點。

【蛇】幸運數字：10

屬蛇人在9月份，開始變得不安分，試著向外伸展，追求快意的生活，欲望慢慢的擴張，越來越想放縱自己，但凡事要適可而止，不可過度，屬蛇人在這個月，可別夜夜笙歌，男生在性慾上要懂得節制，女生則不要貪杯，否則容易造成身體上的負擔。

★民俗說法，僅供參考。