暨南國際大學「延續原味2.0」學生與台東延平鄉大專生合力打掃部落廢棄空間。(莊子昊提供／李侑珊台北傳真

學子與部落耆老對談，企劃紀錄片內容。(莊子昊提供／李侑珊台北傳真)

專業講師帶領學生至部落山上拍攝紀錄片。(莊子昊提供／李侑珊台北傳真

由暨南國際大學原住民專班「原鄉發展與實務規劃」課程延伸而成的「延續原味2.0」學生團隊，24日起前往台東縣延平鄉布農族永康部落，展開為期10天的營隊交流活動。團隊成員表示，即便準備過程大受疫情影響，但始終沒有放棄想要認識部落的熱烈心情，因此在結合線上、線下還有配合防疫政策的大原則下，順利展開這趟文化體驗之旅。

「延續原味2.0」團隊包含原住民與漢人同學，每逢長假便舉辦部落營隊活動，以凝聚部落青年，並透過出隊，讓學子以親身體驗的方式，認識原住民不同的部落文化，更進行原漢青年交流。

「延續原味2.0」團隊表示，本趟前往永康部落的主題訂為「布能忘紀根」，活動包含文健站學習、兒童營隊辦理、紀錄片拍攝、手工藝品製作等，期望能讓團隊成員經歷10天不同於自身文化的體驗後，對布農族部落有更深入的互動與認識，並能有所反思。

今年適逢疫情，準備過程確實大受影響。「延續原味2.0」團隊提到，教育部青年署因應政府防疫政策規定，暫時禁止學生營隊開放出隊，直到近日降為「二級警戒」才放行，當中像是寫企畫書、投件送審等行政流程突然被中斷，實體會議無法進行，也有同學因疫情衝擊家中生計而脫隊去打工。

但為了讓籌畫已久的活動能夠舉辦，「延續原味2.0」團隊也「大轉彎」改變策略，討論出諸多應變方式，像是與相關公私部門、地方族人改以視訊開會，原本受邀來開課的講師無法前來，改為議題討論及青年交流的方式進行，爬山行程則不對外開放報名，最後以拍攝紀錄片的來總結並分享營隊成果。營隊期間更減少群聚活動，降低學生和族人染疫風險，部分活動雖仍採實體進行，現場也限制人數，並保持安全距離。

「延續原味2.0」團隊總召原專班布農族學生Aping提到，儘管疫情阻礙，但熱情可以戰勝一切，希望這次活動能夠讓同學們更認識部落，而部落也更認識同學們。

暨大社工系大學生莊子昊為「延續原味2.0」團隊成員，在這次營隊負責器材管理相關工作。他直說：「雖然身為漢人在身分上難免感到孤獨，但又如何呢？只要自己盡心盡力盡量做，肯定能融入在地，並且收穫滿滿！」

莊子昊也提到，周星馳在電影《食神》裡曾經說過：「只要有心，人人都可以燒出一道好菜！」儘管目前營隊遭遇不少困難，但大伙兒同心協力，反而士氣更加高昂。除了希望活動能夠圓滿順利之外，也希望引起社會共鳴，一起集氣，一起努力，關心這處位於山邊一隅的小小永康部落。