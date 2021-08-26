達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）今天說，11月開始，達美每月將對未接種疫苗的員工多收200美元健保費，萬一他們染疫，可用於負擔照顧成本。

巴斯蒂安在對員工發出的備忘錄中表示：「為因應不打疫苗對公司財務造成的風險，必須收取這筆額外費用。」

這是美國大型公司鼓勵施打的最新舉措，有公司甚至強制要求員工接種。

儘管達美航空表示員工接種率已達7成5，但更具傳染力的變種病毒正對公司帶來新問題。巴斯蒂安是指Delta變種病毒，但他並未直接以Delta稱之。

巴斯蒂安說：「B.1.617.2變種出現之後，近幾週所有染疫住院的達美員工，都是沒有完整接種的。」他說，每人平均住院費用要5萬美元。

「雖然我們可以對75%接種率自豪，但因為這種變種病毒具侵略性，我們必須讓更多員工接種，盡可能接近100%。」

除了加收月費，達美也會要求未接種的員工即日起配戴口罩，並從下月起每週採檢。9月30日後，只有完整接種的員工會在一旦出現突破性感染後，拿到薪資保障。