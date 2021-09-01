嘉義市各國中小全面備戰，不但校園全面加強清消，包含防疫用餐隔板、快篩劑、自動感應酒精噴霧器、口罩及防護用具等都已備齊。（呂妍庭攝）

嘉義市各國中小全面備戰，不但校園全面加強清消，包含防疫用餐隔板、快篩劑、自動感應酒精噴霧器、口罩及防護用具等都已備齊。（呂妍庭攝）

今1日高中職以下學校全面開課，嘉義市國中小部分有84人請假，其中8人考量疫情期間，怕有群聚感染風險而請假，另公立幼兒園51人請假，以疫情為由未到校上課有22人。

嘉市教育處處長林立生表示，今天各國中小學生應到人數2萬626人，學生請假共84人，其中因疫情考量而請假的學生數有8人，整體出席率達99.6％，另公立幼兒園幼生人數2107人，請假51人，其中因疫情請假22人，出席率97.6％。

林立生說，防疫警戒降至二級，但疫情發展反覆且不可預期，嘉義市各國中小全面備戰，不但校園全面加強清消，包含防疫用餐隔板、快篩劑、自動感應酒精噴霧器、口罩及防護用具等都已備齊，至於家長以疫情為由暫時不讓孩子到校，教育處和校方予以尊重。

林立生說，相信部分家長只是想多觀察幾天，而開學首日就有這麼高的出席率，也代表家長對校方防疫到位的信任，至於未施打疫苗或接種未達14天者，首次入校應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明者，市府會持續免費提供快篩劑，請家長放心。