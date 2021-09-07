長榮航空三名機師染疫，台中市兩名空姐受其波及被匡列為密切接觸者，其同住家人也遭匡列隔離，並入住集中檢疫所隔離；唯其中一名空服員接觸到機師案16119，其二採陰，加上離他與機師最後接觸日已達14天，其7名同住家人也在6日一起解隔離；至於另名空姐及其同住的父母則必須待9月13日採檢結果才能解隔離。

國內陸續爆出長榮機師感染Detla病毒，台中兩名空姐及其9名同住家人都被匡列採檢，並安排入住集中檢疫所隔離檢疫；其中一名空服員因接觸案趴趴走的機師案16119被匡列，並安置在北部的集中檢疫所，其7名同住家人則在9月5日被緊急安置在台中的集中檢疫所採檢並隔離，7人一採結果皆為陰性。

台中市衛生局長曾梓展解釋，該空服員8月23日和確診的50多歲機師（案16119）一起飛馬尼拉，依照規定其隔離檢疫期是最後接觸日算起14天，因他已二採陰加上到9月6日就已達和確診者最後接觸日的14天，因而在期滿後9月7日解隔離，其7名同住家人同步解隔離。

同時被一起安置在台中集中檢疫所檢疫的29歲空姐和其同住父母，該名空姐接觸到確診機師案16120，倆人8月30日一起出勤，雖然她和家人一採都為陰性，確診者的接觸者依規定必須要隔離14天、且採檢陰性才能解隔離，而接觸者的同住家人（空姐父母）則是在入住集中檢疫所第5天也就是9月9日還會採檢一次，如為陰性就可以解隔離。