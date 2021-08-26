台中市西屯國小直笛團在谷關區博愛國小午後微風相伴的綠毯上，演出音樂與人文的饗宴，與博愛國小弦樂團共譜盛夏音樂風。

台中市西屯國小直笛團因得到台中市國小直笛合奏甲組第一名，獲邀參加國立台灣藝術教育館舉辦的「好優Show學生藝團活動」。在防疫微解封後，到台中市博愛國小谷關分校演出，城市與山林的音樂對話讓觀眾大飽耳福，好評連連。

西屯國小直笛團自105學年度成立至今，是各大音樂比賽的常勝軍，更是積極參與各類型的音樂演出。

團隊指導老師邱黃雅美表示，從參與直笛團的孩子身上，除了看到「學音樂的孩子不會變壞」，更看到了「學音樂的孩子更懂得自律自重」，音樂的薰陶培養了孩子們的藝文素養，而團隊訓練養成了團隊學習、尊師重道、互助互愛的精神。

「藝笛益友、原音重現」不僅將表演場地移至博愛國小，演出內容從往年的校內社團展演，擴展為跨校的音樂交流。

西屯國小說，合作緣起國立台灣藝術教育館的「好優Show學生藝團活動」，國立台灣藝術教育館建立「好優Show伙伴學校」網絡：運用「藝拍即合」網站系統，選出「好優Show伙伴」促成全台的學校、社區共同合作推動藝術普及教育。

西屯國小榮獲110年度師生音樂比賽直笛獨奏國小甲組第一名的學生林憶君也參與演出，她表示，「這是我第一次到博愛國小谷關分校，很開心能和博愛國小的同學們同場演出，我會努力學習好直笛，期望可以出國跟更多喜歡音樂的同學交流。」