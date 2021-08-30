《老闆衝殺小》演員皆有「台灣明星臉」。（威視電影提供）

泰國恐怖喜劇《老闆衝殺小》將於9月10日全台上映，演員陣容堅強，除了泰國資深影星Kong及選美冠軍Mookda外，還找來了知名女星波麗雀亞彭檀娜妮可（Ice）來飾演片中聰明能幹的女公關「莫綺」。曾主演《愛情大凸搥》、《我很好～謝謝 愛你呦》兩部破億票房喜劇片的Ice，在泰國早已擁有超高人氣，導演表示因為看了Ice過往的電影演出，認為她能詮釋各種片型，才找她飾演莫綺一角，並且大讚：「Ice是很有才華的女演員，一點就通！」

不僅演技精湛，擁有精緻五官及一頭飄逸長髮的Ice，更被眼尖的網友發現神似台灣氣質女演員任容萱。這也是本片繼「泰國黑嘉嘉」Mookda、「泰國倪齊民」Kong及「泰國女浩子」Pakkad後再度撞臉台灣藝人，幾乎所有演員都有「台灣明星臉」的巧合，也讓粉絲開玩笑留言：「這部根本就是國片吧？」

而在《老闆衝殺小》今天釋出的幕後花絮中，可以看到Ice在片中除了是自帶氣場的幹練女強人，竟也有戴眼鏡、近素顏的樸素裝扮，甚至被嚇到花容失色的樣貌，不顧形象的自然演出讓粉絲驚嘆不已，Ice自己也笑言：「這部片和過往作品風格完全不同，是很新鮮少有的題材！」此外，被問到最想殺劇組中的誰，與劇組人員感情融洽的Ice竟超反差又直白地表示：「我想殺光劇組所有人，因為每個人都很欠殺！」甚至一一排列「殺人順序」，完全顛覆形象又幽默的發言讓眾人啼笑皆非，粉絲更是笑翻留言：「Ice真的是冷面笑匠型！」「該不會Ice才是隱藏版大BOSS？」