新的學年度即將開學，新北市將第一週訂為暖身週，教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊團隊，改變以往創客市集實體模式，將動手實作課程線上化，讓學生在開學前，用創客精神進行開學暖身，讓玩創意不因空間、時間與距離而停歇。

教育局長張明文表示，因應後疫情數位課程需求，跳脫傳統實體既定模式，新北虛實整合各種課程，首次改為線上模式，特別改造成學生喜愛的大富翁主題，邀請全國師生及市民大眾一起化身RPG角色自由逛動，沉浸在以新北特色「微笑山海線」意象打造的地圖中漫遊、探索虛擬的maker世界，並透過即時聊天功能，同時與來自台灣各地的maker進行即時交流。另更發揮創客精神結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，讓線上虛擬市集更有逼真感！期待帶給孩子與市民們更多元、創意的體驗及視野，從中發現新北創客教育的創意無窮，實踐打造「新北自造城」之目標。

新北創客季中的創客市集包含了以新北小漾遊臺灣的主題，教師生如何在家能以隨手可得的材料進行創意動手實作。(圖:新北市教育局提供)

2021新北創客季中創客市集中包含以新北小漾遊臺灣之主題或以隨手可得的材料製作教學影片共計47部，提供在家師生創意動手實作。小漾遊臺灣主題有光復國小利用木工結合藝術製作小火車遊龜山島作品；德音國小以阿里山櫻花為發想設計櫻花列車作品；文化局黃金博物館特別介紹深具在地特色的礦火燈及其原理；勞工局自造者空間暨工具圖書館特別邀請其中團隊-『魟骰篩』工作室設計皮革教學影片。

以隨手可得的材料製作教學影片則有中山國小創意發想使用回收物品如保特瓶及紙飲料改造製作手機放大音箱；二重國小利用簽字筆、彩色筆、熱縮片及熱風槍設計成磁鐵或鑰匙圈；樹林高中則以當地金屬文化背景，利用化學蝕刻原理，設計出銅板蝕刻實作課程，期待讓師生大眾從中看見臺灣特色，也瞭解發揮創意，動手實作之創客精神。海山國小學生張皓鈞開心的說，創客市集的大富翁網站就像在闖關探險一樣，每一關都有不同的創意手作，可以跟著影片動手完成挑戰實在很酷！

教育局表示，到新北創客漾官網逛創客線上市集(https://maker.ntpc.edu.tw/)，有好禮大fun送，從8月25日至9月20日特別推出抽獎活動，周周抽好禮，而且只要完成指定任務，即有機會將Switch等共計超過100獎項好禮帶回家。現在馬上揪好友響應「新北創客線上123」精神，鼓勵每個同學1個好點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友，期待以新北創客實境感受，帶給大家不一樣的創客體驗。

創客市集的大富翁網站就像在闖關探險，每一關都有不同的創意手作，趕快來跟著影片一起加入創客的行列吧!(圖:新北市教育局提供)

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