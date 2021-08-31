漫畫家徐木笛出生於台南，之後移居桃園市龍潭區，從什麼菜餚都能加糖的城市到很少使用糖做菜的客家庄，她以自身飲食文化衝擊創作漫畫，更跨出紙本漫畫限制，於桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「我就不客氣囉！」科技互動漫畫展，透過觀者互動，展牆上動態繪製美味客家菜，趣味發揚客家文化美食。

徐木笛說，結婚後搬到龍潭已28年，剛搬來時發現家門口每天都有鄰居送的酸菜，才知道是客家人結交新朋友的方式，因此創作《我的酸菜可不可以加糖》，希望自己的創作能更貼近在地文化，自己會做菜也在龍潭品嘗到許多美味的客家美食，因為在個人粉絲團中曾將作畫過程拍成影片分享，被桃園市立圖書館龍潭分館相中，雙方討論後理念相合，決定這次以動態互動模式呈現漫畫與客家美食。

徐木笛繪製客家小炒、白斬雞、客家鹹湯圓、客家粄粽、福菜瘦肉湯、客家菜包等特色美食，民眾觀展時只要站上寫有菜餚名稱的地貼，牆上會展出初稿到上色的創作過程，圓桌會跟著上菜，還有介紹菜餚的做法等，這次漫畫展不再只是看著一格一格的分鏡成果，而是隨著創作者的思路參與在下筆過程。

「我就不客氣囉！」科技互動漫畫展展期9月1日起至10月17日止，9月4日舉辦開幕講座「用漫畫帶你認識客家菜」，徐木笛也將現場教學帶領民眾學習繪畫客家菜餚。