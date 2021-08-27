IC Insights最新報告同步上調今年MPU(微處理器)、AP(智慧手機應用處理器)整體銷售預估，看好產值規模，ASP(平均售價)均將成長。有鑑於上述趨勢，預計將有利於聯發科等相關晶片設計廠受益，聯發科(2454)今股價回溫，盤中小漲逾0.5%，揮別昨因為台積電(2330)漲價效應的走跌。

聯發科先前就維持今年5G智慧型手機全球規模5億支不變，下一代天璣2000將會使用台積電4奈米製程，有助於聯發科搶灘高階市場。近期雖然產能仍受影響，但市場需求健康，帶動聯發科全產品線今年都可以成長，且2021年因為受到產能緊缺影響，季節性因素會和以前不同。

聯發科預估第三季營收落在1257~1319億元，季增加0~5%，年增加29~36%，毛利率44.5~47.5%，費用率22~26%。預估今年營收的年增幅度將高達45%以上，毛利率目標維持44~46%，有機會達上緣。

國際研調機構IC Insights最新公布數據，上修2021年MPU(微處理器)銷售預估，增漲幅度從原先的9%提高至14%、市場規模估計上看1037億美元，將創下歷史新高，且一併調高今年MPU位元出貨量，估計將成長11%、達250億組，而且ASP年增長4%。

IC Insights也上調了MPU的5年期營收展望，預料年度複合成長率(CAGR)落在7.1%，2025年銷售將上看1278億美元。全球IMPU的重要業者為高通、三星以及聯發科。

除MPU外，IC Insights報告也指出，疫情帶動大螢幕高階智慧手機成長潮，預計2021年AP的銷售規模將成長34%、上看357億美元，另外，今年AP出貨量將攀升11%，平均售價成長20%。