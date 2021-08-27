今天中午有26.5萬劑AZ到台灣，效期到今年12月7日使用上沒有問題，目前訂貨的1000萬來了267萬劑，AZ疫苗包括日本贈送的有500多萬劑、近600萬劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，依目前進貨量來，AZ疫苗主要安排在第七輪接種，主要是擴大第一劑量能，也會保留一定比率給想要第二劑的長者施打。

近來有教師團體反映8月新進教師、代理教師沒有疫苗可施打，近來教育部造冊施打疫苗，外界關心是哪個廠牌的疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「分的是AZ疫苗」。

陳時中今天表示，針對今年8月1日後新進教師、代理代課教師、實習教師、特教助理員、團膳業者服務等人員，總共配了2萬9600劑，已經在8月26日配送下去。

陳時中指出，這兩天會跟大家來報告第七輪施打規劃，在等疫苗有沒有到，有期待但沒把握，要確定量能比較好，希望在可以的範圍內不用一直改。